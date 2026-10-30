Лантратова сообщила, что жителям Алешек начали передавать гуманитарную помощь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Алешках Херсонской области началась передача жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в Max.

По словам омбудсмена, в город доставили продукты питания, средства личной гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи.

«Мы прибыли в Алешки и передаем жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи — продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи», — написала Лантратова.

Она подчеркнула, что гуманитарная помощь особенно важна для жителей, которые решили остаться в Алешках. Многие из них не хотят покидать свои дома, поскольку им необходимо заботиться о близких.

Ранее Яна Лантратова сообщила, что гуманитарную миссию в Алешках начали готовить еще в мае 2026 года. По ее словам, организаторы тщательно прорабатывали каждый этап операции, включая подготовку гуманитарного конвоя. Для доставки помощи и добровольной эвакуации жителей в районе города с 27 октября действует режим тишины. Его соблюдают как российские, так и украинские военные.