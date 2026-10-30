В Кремле допускают привлечение Европы к переговорам по Украине: когда это возможно

Песков допустил участие Европы в переговорах по Украине на определенной стадии Фото: REUTERS.

Участие европейских представителей может потребоваться на определенной стадии переговоров по украинскому урегулированию, однако в настоящее время предметные обсуждения по этому вопросу не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой.

Представитель Кремля уточнил, что в ноябре запланирован трехсторонний формат переговоров Россия-США-Украина. «И они пройдут в трехстороннем формате. На какой-то стадии, да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорил», — отметил он.

Ранее в Кремле обозначили ключевые условия для нормализации диалога со странами Запада. По словам Пескова, возобновление массовых контактов с европейскими политиками станет возможным в том случае, если в руководство государств ЕС вернется здравый смысл и готовность к прагматичному взаимодействию.