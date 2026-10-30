Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал риторику прибалтийских стран как истерически агрессивную. Такую оценку представитель Кремля дал ИС «Вести».

Пескова попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Пентагон якобы призвал некоторые страны НАТО, включая Латвию, Литву и Эстонию, смягчить высказывания в адрес России. Пресс-секретарь президента отметил, что достоверность этих сообщений пока не установлена, и призвал делить такую информацию надвое. При этом он подчеркнул, что агрессивный характер заявлений прибалтийских государств у него сомнений не вызывает: по его словам, риторика этих стран «весьма и весьма агрессивная» и даже «истерически агрессивна».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла режимам прибалтийских стран судьбу нацистов после Второй мировой. По её мнению, им придётся «усиленно каяться» и открещиваться от агрессивных и недальновидных высказываний своих политиков.