100 евро и плюс 40% за месяц: что толкает цены на газ в Европе вверх

Цены на газ в Европе вновь превысили отметку в 100 евро за мегаватт-час. Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Цены на газ в Европе снова превысили 100 евро за мегаватт-час. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, топливо дорожает из-за опасений, что США возобновят боевые действия против Ирана, что, в свою очередь, может продлить перебои с поставками. За месяц фьючерсы прибавили около 40% — максимум с марта. Давление на рынок оказали сразу несколько факторов: похолодание и рост спроса на отопление, из-за чего трейдеры начали расходовать зимние запасы, уже находящиеся на сезонном минимуме.

«Геополитические риски усилили повышающее давление, поскольку растут опасения, что США могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов на следующей неделе», — говорится в публикации.

Экспорт СПГ с Ближнего Востока, на который до конфликта приходилось около пятой части мировых мощностей, остаётся заметно ниже довоенного уровня — несмотря на устойчивые потоки через Ормузский пролив, пока не влияющие на спотовые цены. Как отмечает BNEF, это делает рынок уязвимым к риску полного прекращения поставок из региона.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сделал прогноз, согласно которому стоимость газа в Европе в случае холодной зимы может вырасти до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.