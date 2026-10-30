Tribun Kaltim: на Бали взорвалась лодка с четырьмя российскими туристами Фото: Оксана ЗУЙКО.

Четверо российских туристов оказались на лодке, которая взорвалась 29 октября в заливе Гамат в районе Нуса-Пенида у берегов индонезийского острова Бали. Все пассажиры смогли спастись. Об этом сообщает издание Tribun Kaltim.

Лодка с туристами и гидом собиралась отправиться к следующей точке маршрута, когда в ее кормовой части прогремел взрыв. Предположительно, он произошел в районе аккумуляторного оборудования.

После взрыва на судне начался пожар. Гид и четверо россиян спрыгнули в море, чтобы избежать огня. Примерно через час их подобрала проходившая поблизости лодка и доставила на берег.

По данным полиции, капитан лодки получил ожоги ног и был доставлен в больницу. Перед выходом в море судно проверили и признали пригодным к плаванию, однако точную причину взрыва еще предстоит установить.

Ранее KP.RU писал, что у берегов Бали загорелся пассажирский паром, на борту которого находилось более 110 человек. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что организованных туристов из РФ на судне не было.