Вертолет с шестью людьми на борту разбился в горах Индии. Фото: Ishant Chauhan/Global Look Press

На севере Индии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились шесть человек, в том числе пять индуистских паломников. Инцидент произошел в горном районе Джошимат округа Чамоли (штат Уттаракханд), сообщает The Sun.

Воздушное судно вылетело в пятницу, 30 октября, из паломнического центра Бадринатх в условиях сильного снегопада. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за плохой видимости, гроз и града.

В настоящее время экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию в сложных метеоусловиях, пытаясь установить судьбу пассажиров и пилота. Официальные причины катастрофы пока не названы.

Гималайский штат Уттаракханд привлекает миллионы паломников со всего мира, и вертолетные перевозки между святыми местами пользуются здесь высокой популярностью.

Накануне в американском штате Орегон столкнулись два вертолета. В результате погибло три человека. Причины аварии пока неизвестны, расследование ведут Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США.