Euroclear получил 3,6 млрд евро процентных доходов от активов РФ в 2026 году Фото: REUTERS.

Бельгийский депозитарий Euroclear за девять месяцев 2026 года получил 3,6 млрд евро процентных доходов от замороженных активов России. Об этом свидетельствуют данные отчета организации за январь-сентябрь. Сумма оказалась на 6% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Причина снижения доходов — уменьшение процентных ставок. При этом объем самих замороженных средств остается внушительным: на конец сентября на балансе Euroclear хранилось 204 млрд евро российских активов.

Для сравнения: по итогам 2025 года доходы от заблокированных активов РФ достигали 5 млрд евро, а в 2024-м — 6,9 млрд евро. То есть динамика идет на спад уже второй год подряд.