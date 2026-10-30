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НовостиВ мире30 октября 2026 12:39

Высокие технологии против насекомых: в Китае разработали лазерную систему ПВО для отстрела комаров

Китай разработал домашнюю лазерную систему ПВО с ИИ для отстрела комаров
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Китай разработали домашнюю лазерную систему ПВО с ИИ для отстрела комаров

Китай разработали домашнюю лазерную систему ПВО с ИИ для отстрела комаров

Фото: EAST NEWS.

Китайский стартап Photon Matrix вывел на рынок устройство стоимостью в тысячу долларов, предназначенное для автоматического уничтожения комаров с помощью лазера и искусственного интеллекта. Система использует технологии лидара, применяемые в беспилотных автомобилях, для отслеживания мелких летающих объектов. Об этом рассказал New York Times.

Компактный прибор в реальном времени сканирует пространство, обнаруживает насекомых и выжигает им крылья короткими импульсами. Для защиты людей, домашних животных и предотвращения отражения лучей комплекс оснащен камерами, радарными датчиками и алгоритмами распознавания.

В компании отмечают, что устройство использует мощный лазер 4-го класса, однако разработчики ограничили длительность каждого импульса до одной сотой секунды для минимизации рисков.

На текущий момент производитель уже получил пять тысяч предзаказов и готовится к запуску массового производства, ожидая официального одобрения регулирующих органов в Китае, США и странах Европы.

Ранее в борьбе с тараканами ученые также предложили лазер, оснащенный машинным зрением и управляемый нейронными сетями. По их словам, эту технологию можно применить для борьбы с комарами, гусеницами, саранчой, шершнями и прочими вредителями.