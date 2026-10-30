Новак: Кабмин намерен продлить запрет экспорта дизеля до конца января 2027 года Фото: Иван МАКЕЕВ.

Правительство РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января 2027 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак.

"Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть, фактически на три месяца", - отметил он.

По его словам, при этом, как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки.

Как писал сайт KP.RU, 27 октября Новак сообщил, что три танкера с российским дизельным топливом уже отправлены на экспорт и находятся в пути, еще одно судно готовится к отплытию в ближайшие дни. По словам заместителя председателя правительства РФ, четвертый танкер с отечественным дизельным топливом отправится на экспорт уже 28 октября.

Ранее вице-премьер уточнил, что российские компании уже в октябре могут экспортировать 500 тысяч тонн дизтоплива в США и на мировой рынок.