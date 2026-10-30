Россия нашла ключ к Африке: на Западе признали рост влияния Москвы на континенте Фото: Иван МАКЕЕВ.

Хорватское издание Advance проанализировало итоги саммита «Россия — Африка» и пришло к выводу: Москва уступает Китаю и ЕС по экономическому присутствию на континенте, но успешно конвертирует поставки зерна, энергопроекты и обеспечение безопасности в серьёзное политическое влияние.

Автор материала отмечает впечатляющие успехи российской стратегии. По его мнению, экономический вес России пока невелик, однако политические и оборонные возможности открывают двери, закрытые даже для более богатых партнёров.

Москва выстроила эффективную модель сотрудничества, предлагая региону то, в чём он нуждается больше всего: продовольственную безопасность, удобрения, технологии и надёжную защиту. Так Россия заняла ниши, где западные игроки потерпели крах.

Владимир Путин, подводя итоги саммита, сообщил об участии 21 африканского лидера. Девиз форума — «За мир», главная тема — партнёрство и взаимное уважение во имя всеобщего роста.