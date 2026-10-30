«Крупнейшая кража в истории крипты»: Binance обворовали на рекордную сумму Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аналитики TRM Labs подсчитали масштаб атаки на крупнейшую криптобиржу мира: по их данным, злоумышленники вывели с кошельков Binance около 6,36 миллиарда долларов. Случилось это 29 октября 2026 года, и эта сумма стала абсолютным рекордом для всей криптоиндустрии.

Цифры впечатляют даже видавших виды экспертов: нынешний ущерб примерно вчетверо перекрыл потери Bybit, у которой в феврале 2025-го украли 1,5 миллиарда долларов.

Сама биржа отреагировала оперативно. В ночь на пятницу по Москве основатель площадки Чанпэн Чжао заявил, что Binance, судя по всему, попала под хакерскую атаку. После этого торговая платформа заморозила все операции по вводу и выводу средств, а сейчас разбирается, как именно средства ушли с кошельков.

Пока официальных выводов о том, кто стоит за атакой и удастся ли вернуть деньги, нет.