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НовостиВ мире30 октября 2026 13:08

Мелания Трамп: Гуманитарное соглашение в Алешках соблюдается всеми сторонами

Мелания Трамп заявила, что гуманитарное соглашение в Алешках длится уже 80 часов
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Мелания Трамп: Гуманитарное соглашение в Алешках соблюдается всеми сторонами

Мелания Трамп: Гуманитарное соглашение в Алешках соблюдается всеми сторонами

Фото: REUTERS.

Первая леди США Мелания Трамп сообщила в соцсети X, что гуманитарное соглашение в районе Алешек выполняется всеми участниками и длится уже 80 часов.

«Российские и украинские гуманитарные группы находятся в Алешках, доставляя помощь и готовя колонну к эвакуации гражданского населения. Эти скоординированные операции проводятся в полном соответствии с соглашениями, достигнутыми между Украиной и Россией», — говорится в публикации.

Ранее о своей поездке в Алешки Херсонской области сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По словам омбудсмена, для жителей города уже собрали крупную гуманитарную колонну. В неё вошли продукты питания, необходимые медикаменты и предметы первой необходимости.

Также Лантратова подтвердила, что режим тишины соблюдается обеими сторонами конфликта. Помимо этого продолжает разминирование территории.