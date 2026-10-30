Мелания Трамп: Гуманитарное соглашение в Алешках соблюдается всеми сторонами Фото: REUTERS.

Первая леди США Мелания Трамп сообщила в соцсети X, что гуманитарное соглашение в районе Алешек выполняется всеми участниками и длится уже 80 часов.

«Российские и украинские гуманитарные группы находятся в Алешках, доставляя помощь и готовя колонну к эвакуации гражданского населения. Эти скоординированные операции проводятся в полном соответствии с соглашениями, достигнутыми между Украиной и Россией», — говорится в публикации.

Ранее о своей поездке в Алешки Херсонской области сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По словам омбудсмена, для жителей города уже собрали крупную гуманитарную колонну. В неё вошли продукты питания, необходимые медикаменты и предметы первой необходимости.

Также Лантратова подтвердила, что режим тишины соблюдается обеими сторонами конфликта. Помимо этого продолжает разминирование территории.