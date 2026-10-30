Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что не будет избегать совместного фото с Лавровым Фото: Евгения ГУСЕВА.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не будет избегать фотографий с главой российского МИД Сергеем Лавровым в рамках встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает газета Bild.

«Совместные фотографии - это неизбежно. Главное - это то, что мы обсуждаем друг с другом. В этом заключается суть дипломатии, мы посвящаем себя этому делу, даже если это трудно», - сказал Вадефуль.

Лавров прибыл в Атланту на совет глав МИД G20

По словам главы МИД Германии, он пообещал «прямо» говорить с Лавровым в рамках предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России прибыл в США. Борт с делегацией РФ приземлился в американской Атланте. Весь путь занял более 20 часов.

Кроме того, сообщалось, что Россия на самом высшем уровне получила приглашение на саммит G20 в Майами. Он запланирован на середину декабря.