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НовостиВ мире30 октября 2026 13:21

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что не будет избегать совместного фото с Лавровым

Вадефуль пообещал «прямо» говорить с Лавровым в рамках предстоящей встречи
Вениамин ЗАХАРОВ
Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что не будет избегать совместного фото с Лавровым

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что не будет избегать совместного фото с Лавровым

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не будет избегать фотографий с главой российского МИД Сергеем Лавровым в рамках встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает газета Bild.

«Совместные фотографии - это неизбежно. Главное - это то, что мы обсуждаем друг с другом. В этом заключается суть дипломатии, мы посвящаем себя этому делу, даже если это трудно», - сказал Вадефуль.

Лавров прибыл в Атланту на совет глав МИД G20

По словам главы МИД Германии, он пообещал «прямо» говорить с Лавровым в рамках предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России прибыл в США. Борт с делегацией РФ приземлился в американской Атланте. Весь путь занял более 20 часов.

Кроме того, сообщалось, что Россия на самом высшем уровне получила приглашение на саммит G20 в Майами. Он запланирован на середину декабря.