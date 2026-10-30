Главе Пентагона Хегсету грозит импичмент после промежуточных выборов Фото: REUTERS.

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил о намерении добиваться импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Законодатель планирует вынести документ на повторное рассмотрение сразу после возобновления работы Палаты представителей по итогам промежуточных выборов.

Резолюцию из восьми статей, обвиняющую главу Пентагона в незаконном развязывании войны с Ираном и превышении полномочий, Масси впервые внес в сентябре. Однако тогда спикер Палаты представителей Майк Джонсон досрочно распустил Конгресс на каникулы сразу после голосования по пакету жестких антироссийских санкций, чтобы не допустить обсуждения процедуры отстранения.

Ожидается, что вопрос будет поднят в период так называемой сессии «хромой утки» — периода, когда глава государства или законодательный орган дорабатывает срок после поражения на выборах до передачи власти новым лицам.

Процедура импичмента министра требует простого большинства в нижней палате и двух третей голосов в Сенате. В истории США отстранение чиновников подобного уровня происходило лишь дважды — в 1876 и 2024 годах.

Накануне профессор Назаретского университета Тимоти Ниланд рассказал о возможных последствиях победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. По его словам, это не только к попытке импичмента главы Пентагона, но и к расследованиям в отношении президента Дональда Трампа.