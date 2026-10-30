Поддержка Украины обернулась катастрофой: в Испании взорвался завод по производству снарядов для ВСУ Фото: REUTERS.

В Испании произошел мощный взрыв на заводе боеприпасов, продукция которого ранее поставлялась Украине. В результате происшествия пострадали не менее пяти человек, сообщает портал GranadaDigital.

Инцидент произошел утром 30 октября на Фабрике боеприпасов Гранады (FMG), расположенной в районе Эль-Фарге. По словам местных жителей, взрыв оказался настолько сильным, что его почувствовали даже в соседних населенных пунктах. Некоторые очевидцы поначалу приняли мощные толчки за землетрясение.

«В настоящее время подтверждено, что пять человек получили незначительные ожоги или повреждения слуха в результате мощного взрыва, хотя их число может быть больше», — говорится в публикации.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на территории предприятия. Серьезных травм, по предварительным данным, никто не получил. При этом число пострадавших еще может измениться.

Взрыв произошел около девяти часов утра по местному времени в зоне сжигания отходов. Представители профсоюза UGT предположили, что причиной происшествия могли стать испытания, проводившиеся на предприятии. Однако официально обстоятельства случившегося пока не установлены.

После мощной детонации над заводом поднялся огромный столб дыма, который был виден из разных районов Гранады. На место происшествия направили сотрудников Национальной полиции, Гражданской гвардии, пожарных, медиков и саперов. Правоохранители приступили к осмотру территории и опросу работников предприятия.

Примечательно, что пострадавший завод ранее участвовал в производстве боеприпасов для украинской армии. Как выяснило РИА Новости, в середине октября испанский телеканал RTVE рассказывал об аварии грузовика, перевозившего взрывчатые вещества на Украину. В публикации уточнялось, что транспортное средство перевозило именно продукцию FMG.

Кроме того, еще в 2025 году испанский портал Infodefensa писал, что предприятие входит в число производителей артиллерийских боеприпасов, поставляемых Киеву. Наряду с FMG в публикации упоминалась компания Rheinmetall Expal Munitions. По сведениям издания, в 2023–2024 годах производители передали Украине снаряды на общую сумму более 200 миллионов евро.

Подобная авария уже происходила на другом испанском оборонном предприятии. В январе 2025 года на заводе немецкого концерна Rheinmetall в провинции Мурсия прогремел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек. Пятерых работников госпитализировали, один находился в тяжелом состоянии. По информации Telegram-канала Mash, предприятие также было связано с поставками боеприпасов для ВСУ. В частности, с испанских заводов концерна украинской армии отправляли 155-миллиметровые снаряды ERO2A1.

Между тем европейские производители вооружений сообщают о проблемах с выпуском боеприпасов. Так, 30 октября исполнительный директор болгарской компании «Арсенал» Христо Ибушев заявил, что разрозненные стандарты и многочисленные проверки в ЕС мешают наращивать производство. По его словам, предприятия располагают достаточными мощностями для выполнения большего числа заказов, однако существующие ограничения снижают объемы выпуска. Иногда снаряды, изготовленные в одной европейской стране, даже не подходят к вооружению другой.