Подавший аварийный сигнал самолет ВВС США приземлился на базе в Британии. Фото: IMAGO/Karolio Kavolelio fotograf / www.imago-images.de / Global Look Press

Самолет ВВС США Boeing KC-135T Stratotanker, подавший аварийный сигнал над территорией Великобритании, предположительно, успешно приземлился в Англии. Об этом говорят полетные данные, передает РИА Новости.

Воздушное судно вылетело с авиабазы Милденхолл, направилось в сторону ФРГ и, сделав там круг, вернулось в британское воздушное пространство, где экипаж подал транспондерный код 7700.

Почти два часа борт нарезал круги над регионом, постепенно снижая высоту. После этого самолет взял курс на родную авиабазу и пропал с экранов радаров в районе захода на посадку.

Код 7700 используется пилотами в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. Активация данного сигнала указывает на технические неполадки, но далеко не всегда означает непосредственную угрозу крушения.

Днем ранее, 29 октября, сигнал тревоги подал самолет Ереван-Минводы. Воздушное судно смогло успешно приземлиться в столице Армении.