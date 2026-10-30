Новак: Атаки по российским НПЗ не помешают обеспечению рынка страны топливом Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Атаки киевского режима по российским нефтеперерабатывающим заводам не помешают обеспечению топливом внутреннего рынка РФ. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил вице-премьер России Александр Новак.

«У нас предпринимаются все необходимые меры по увеличению объемов добычи, переработки», - отметил он.

Как заявил Новак, сейчас российские НПЗ вышли из ремонта, а импорт уже обеспечивается. Меры, предпринятые властями, позволяют РФ обеспечивать внутренний рынок.

При этом вице-премьер отметил, что Киев не оставляет попыток нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января 2027 года. Как заявил Александр Новак, кабмин сейчас готовит соответствующее распоряжение. При этом, как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам топлива на мировые рынки.