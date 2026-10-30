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НовостиВ мире30 октября 2026 13:54

В КНДР раскрыли подробности боевых стрельб с участием Ким Чен Ына

В КНДР впервые показали боевые стрельбы из РСЗО «Снайпер»
Анна АДАМАЙТЕС
В КНДР впервые показали боевые стрельбы из РСЗО «Снайпер»

В КНДР впервые показали боевые стрельбы из РСЗО «Снайпер»

Фото: REUTERS.

КНДР 29 октября провела в присутствии лидера страны Ким Чен Ына демонстрацию новых вооружений в рамках выставки беспилотной авиации в Северной Корее. Были показаны удары дронов и крылатых ракет, а также стрельбы из 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня «Снайпер», сообщило 30 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На выставке представили более 30 типов беспилотников, включая разведывательные, многоцелевые и ударные аппараты-камикадзе. По утверждению ЦТАК, дроны и ракеты поразили учебные цели со стопроцентной точностью. Стрельбы из установки «Снайпер» впервые показали широкой публике.

Ким Чен Ын призвал ускорить развитие беспилотных технологий и военного искусственного интеллекта, подчеркнув их значение для укрепления обороноспособности страны.

Ранее KP.RU писал, что 29 октября КНДР запустила около десяти баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщили южнокорейские военные, зафиксировавшие пуски со стороны Северной Кореи.