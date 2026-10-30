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НовостиЗвезды30 октября 2026 13:56

Орбакайте решила не обращаться в полицию из-за разрисованного дома

Особняк Кристины Орбакайте в Подмосковье разрисовали неизвестные
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Особняк Кристины Орбакайте в Подмосковье разрисовали неизвестные

Особняк Кристины Орбакайте в Подмосковье разрисовали неизвестные

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Неизвестные исписали забор загородного дома певицы Кристины Орбакайте в деревне Малые Бережки Солнечногорского района Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу Аллы Пугачевой Елену Чупракову.

Помощница певицы заявила, что обращаться в правоохранительные органы Орбакайте не планирует.

Ранее Telegram-каналы сообщили о появлении на ограждении особняка Аллы Пугачевой надписи «Офис Моссада в РФ».

Напомним, особняк Пугачевой безуспешно пытаются продать на протяжении нескольких лет, однако покупатели до сих пор не найдены. Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что стоимость дома площадью 760 кв. м с бассейном, кинозалом, бильярдной и хамамом снизилась почти вдвое, с 225 млн рублей до 110 млн рублей, однако желающих приобрести недвижимость не нашлось.