Орбакайте решила не обращаться в полицию из-за разрисованного дома

Особняк Кристины Орбакайте в Подмосковье разрисовали неизвестные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Неизвестные исписали забор загородного дома певицы Кристины Орбакайте в деревне Малые Бережки Солнечногорского района Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу Аллы Пугачевой Елену Чупракову.

Помощница певицы заявила, что обращаться в правоохранительные органы Орбакайте не планирует.

Ранее Telegram-каналы сообщили о появлении на ограждении особняка Аллы Пугачевой надписи «Офис Моссада в РФ».

Напомним, особняк Пугачевой безуспешно пытаются продать на протяжении нескольких лет, однако покупатели до сих пор не найдены. Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что стоимость дома площадью 760 кв. м с бассейном, кинозалом, бильярдной и хамамом снизилась почти вдвое, с 225 млн рублей до 110 млн рублей, однако желающих приобрести недвижимость не нашлось.