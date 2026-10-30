В Госдуме подняли вопрос о выплатах врачам-наставникам Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Госдуме намерены добиться справедливой и достойной оплаты труда медицинских работников, выполняющих роль наставников для молодых специалистов. Об этом заявила зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Людмила Болилая.

По ее словам, наставничество не должно превращаться в неоплачиваемую обязанность. Хотя Минздрав и ФОМС давали разъяснения по финансированию таких выплат, единого федерального размера доплаты до сих пор нет.

Болилая заявила, что партия «Единая Россия» продолжит работу с профильными ведомствами для создания четких федеральных правил, единого порядка назначения и гарантированного вознаграждения за дополнительную нагрузку.

«Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача. От того, насколько справедливо организована эта работа, зависит и качество подготовки молодых специалистов, и устойчивость медицинских коллективов», — подчеркнула она.

Напомним, с 1 марта 2026 года выпускники-медики проходят обязательное наставничество под руководством опытных коллег сроком от полутора до трех лет.