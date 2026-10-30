Синоптик назвал сроки похолодания в Москве после теплой осени

К концу следующей недели днем воздух прогреется лишь до +3…+5 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Последние дни октября порадуют жителей Москвы и Подмосковья необычно теплой и солнечной погодой. Однако уже на следующей неделе в регионе заметно похолодает, а дожди постепенно сменятся мокрым снегом. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда закончится период аномального тепла. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Это будет заключительный эффектный финал этой золотой осени», – подчеркнул синоптик.

В субботу и воскресенье, 31 октября и 1 ноября, температура воздуха будет на 5-10 градусов выше климатической нормы. Днем столбики термометров поднимутся примерно до +10 градусов, осадков не ожидается, а погода будет солнечной.

Однако затем начнется похолодание. К концу следующей недели днем воздух прогреется лишь до +3…+5 градусов, ночью температура приблизится к нулю. Сначала в регион придут дожди, а на рубеже 4-5 ноября возможен мокрый снег.

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