В Италии сообщили об участии ста тысяч человек в протестах в Риме Фото: REUTERS.

В Риме в пятницу проходит массовая манифестация, приуроченная ко всеобщей забастовке. Организаторы шествия заявили о ста тысячах участников, сообщает корреспондент РИА Новости. Колонна стартовала от центрального вокзала «Термини» и дошла до улицы Императорских форумов.

Протестующие выступили против политики правительства Италии, роста стоимости жизни и военных расходов. С головного грузовика колонны прозвучало заявление: участников сто тысяч, и борьба сегодня не заканчивается. Активисты планируют разбить палатки у Колизея на три дня, до воскресенья.

Эту инициативу намерен провести комитет движения за право на жилье Lotta per la casa, который присоединился к шествию. К манифестации также примкнули студенты, сторонники Палестины, левые активисты и представители различных общественных движений.

Шествие проходит в рамках всеобщей забастовки, объявленной профсоюзом USB. Участники требуют пересмотра бюджетной политики и снижения цен. «Опустите оружие, поднимите зарплаты» — скандировали они по ходу движения колонны.