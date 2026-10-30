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НовостиВ мире30 октября 2026 14:21

В Италии сообщили об участии ста тысяч человек в протестах в Риме

Протестующие в Риме призывают изменить вектор итальянских властей на внутреннюю политику
Семен ЗИМИН
В Италии сообщили об участии ста тысяч человек в протестах в Риме

В Италии сообщили об участии ста тысяч человек в протестах в Риме

Фото: REUTERS.

В Риме в пятницу проходит массовая манифестация, приуроченная ко всеобщей забастовке. Организаторы шествия заявили о ста тысячах участников, сообщает корреспондент РИА Новости. Колонна стартовала от центрального вокзала «Термини» и дошла до улицы Императорских форумов.

Протестующие выступили против политики правительства Италии, роста стоимости жизни и военных расходов. С головного грузовика колонны прозвучало заявление: участников сто тысяч, и борьба сегодня не заканчивается. Активисты планируют разбить палатки у Колизея на три дня, до воскресенья.

Эту инициативу намерен провести комитет движения за право на жилье Lotta per la casa, который присоединился к шествию. К манифестации также примкнули студенты, сторонники Палестины, левые активисты и представители различных общественных движений.

Шествие проходит в рамках всеобщей забастовки, объявленной профсоюзом USB. Участники требуют пересмотра бюджетной политики и снижения цен. «Опустите оружие, поднимите зарплаты» — скандировали они по ходу движения колонны.