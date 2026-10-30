В Ормузе до сих пор неспокойно: Иран сообщил о новых инцидентах Фото: REUTERS.

В Ормузском проливе произошли инциденты с двумя нефтяными танкерами, которые пытались пройти по запрещенным маршрутам. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По данным иранских военных, один из танкеров находился в восточной части пролива, второй — в западной. Оба судна попытались пройти через участки акватории, движение по которым запрещено Тегераном.

«Два нарушивших правила танкера: один в восточной части, другой в западной части Ормузского пролива, намереваясь пройти по запрещенному маршруту, попали в аварию и были остановлены в южных водах Ормузского пролива», — говорится в сообщении пресс-службы КСИР.

Как утверждают представители Корпуса, экипажи обоих судов предварительно отключили радиолокационные и навигационные системы. Кроме того, танкеры проигнорировали предупреждения иранских военно-морских сил. В КСИР также заявили, что суда действовали при поддержке американских военных.

Информация о принадлежности танкеров и возможных пострадавших пока не приводится.

Накануне британский Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщил о пожаре на судне в Ормузском проливе. Инцидент произошел примерно в девяти морских милях к северу от оманского города Хасаб. О горящем корабле рассказал капитан проходившего мимо судна. Специалисты начали расследование и рекомендовали морякам соблюдать повышенную осторожность в этом районе.