Франция готовится к полумиллиону протестующих: когда пройдёт новая волна шествий Фото: REUTERS.

Жители Франции готовятся к очередной волне уличных акций. По данным французских СМИ, в субботу, 31 октября, на общенациональные протесты против роста цен могут выйти до полумиллиона человек. Об этом сообщают радиостанции RMC и Europe 1 со ссылкой на источники в силовых структурах.

За пределами Парижского региона ожидают до 350 тысяч манифестантов — такие цифры приводит RMC, ссылаясь на собеседника в сфере безопасности. В самом Париже, по информации Europe 1 и данным разведслужб, на улицы могут выйти от 100 до 150 тысяч человек. В сумме это и даёт ту самую планку в полмиллиона по всей стране.

К акциям призывали и профсоюзы, и представители движения «жёлтых жилетов». Для Франции это уже третья суббота подряд, когда люди выходят с требованием остановить подорожание жизни. Власти готовятся к напряжённому дню заранее.

Глава МВД Лоран Нуньес ранее заявил, что порядок на масштабных протестах 31 октября будут обеспечивать 70 тысяч правоохранителей. Цифра внушительная и показывает, насколько серьёзно в Париже оценивают размах предстоящих акций.

История этих выступлений началась в середине сентября. Тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, недовольные состоянием школ. Постепенно к ним присоединились те, кого возмутил рост цен, а акции перекинулись на другие регионы страны.