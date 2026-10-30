Силуанов на посту вице-премьера будет курировать финансовый блок

Силуанов в новой должности будет курировать финансовый блок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в новой должности продолжит отвечать за финансовый блок правительства России. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба кабмина.

В сферу его ответственности войдут государственное финансовое планирование, исполнение федерального бюджета, налоговая политика, управление государственным долгом и финансовыми активами, а также регулирование финансовых рынков и системы госзакупок.

Кроме того, Силуанов будет координировать работу Минфина, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы и ряда других ведомств. В его ведении также останутся вопросы регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новое распределение обязанностей между вице-премьерами. Заместители главы правительства получили дополнительные направления работы, в том числе Антон Силуанов.