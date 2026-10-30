В Шереметьево действовала банда с принципами мафии: обиравшим бойцов СВО преступникам вынесли суровые приговоры Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Химкинском городском суде вынесли приговор семерым участникам банды, которая годами обирала пассажиров в Шереметьеве. Об этом KP.RU сообщили в прокуратуре Московской области. Двое мужчин и пять женщин входили в Лобненское организованное преступное сообщество, действовавшее по принципу мафии.

По версии следствия, система заработала в 2018 году. Сначала данью обложили таксистов, работавших «с борта», потом внедрили своих водителей. Приезжих встречали «зазывалы», а в конце поездки выставляли счет в десятки тысяч рублей. После 2022 года аферисты переключились на участников СВО, которых вычисляли по камуфляжу.

Низшее звено составляли женщины, выдававшие себя за обманутых пассажирок или беженок из Новороссии. Они плакали, показывали паспорта с луганской пропиской и собирали с сердобольных граждан десятки тысяч. У одного мужчины вытянули около 150 тысяч рублей. Главой «семейного подряда» была Наталья Солдатенко с дочерями Кристиной и Зоей.

Дмитрий Боглаев получил 18 лет строгого режима, Руслан Хусенов — 17. Женщины отделались сроками от 8 до 12 лет. Всего по делу проходят 38 фигурантов, еще двое в розыске.

В апреле стало известно, что 40 фигурантов дела о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево предстанут перед судом. Именно эта банда действовала на протяжении двух лет.