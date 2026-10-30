Российские военные поразили судно с грузом для ВСУ в Черном море Фото: REUTERS.

Российские военные поразили на переходе в Черном море судно, которое доставляло военные грузы и двойного назначения для нужд ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В результате ударов на переходе морем в 30 километрах южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военные грузы и грузы двойного назначения для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС РФ нанесли удар на переходе морем сухогрузное судно, которое доставляло в порт Одессы военные грузы и продукцию двойного назначения для обеспечения украинской армии.

29 октября российские военные также нанесли успешный удар по сухогрузу, переправлявшему в порт Одессы военные грузы. Как сообщали в Минобороны РФ, судно использовалось для скрытной транспортировки вооружения, боеприпасов и другой военной техники.