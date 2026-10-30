Лантратова: гуманитарная миссия в Алешках завершается Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершается. Сама она уже находится в Армянске.

«Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска», — сообщила омбудсмен в своем Телеграм-канале.

Яна Лантратова объявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

Колонны с эвакуированными жителями Алешек отправятся из крымского Армянска как в регионы России, так и на Украину. Омбудсмен уточнила в своем «Максе», что эвакуированных распределяют по автобусам в зависимости от выбранного направления. Она добавила, что граждан, направляющихся в Россию, сопровождают до пунктов временного размещения.

В рамках миссии жителям города доставили гуманитарную помощь — продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Также была организована эвакуация людей, пожелавших покинуть Алешки.

Также KP.RU сообщал, что гуманитарную миссию в Алешках готовили с мая. По словам Лантратовой, организаторы заранее проработали все этапы операции, в том числе подготовку гуманитарного конвоя.