Су-57 легко обошёл американские истребители: на Западе признали успех российской разработки Фото: MOD Russia/Globallookpress

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обошёл американские F-22 и F-35 по интенсивности боевого применения. Об этом сообщает Military Watch Magazine. По данным издания, программа разработки самолёта серьёзно продвинулась вперёд.

Авторы публикации связывают успех с опытом советского авиастроения. Ещё в начале 1990-х должен был подняться в воздух перспективный МиГ нового поколения, но серийный выпуск Су-57 стартовал почти на два десятилетия позже. Теперь масштабы производства выросли настолько, что Россия начала экспорт этих машин.

В зоне СВО Су-57 применяли для ударов высокоточным оружием по наземным целям, подавления ПВО и перехвата воздушных объектов. Боевой опыт лёг в основу доработок истребителя.

Отдельно в ОКБ Сухого раскрыли планы на двухместную версию. Директор бюро Михаил Стрелец пояснил, что вторая кабина оператора позволит управлять беспилотниками прямо с борта. По его словам, это одна из ключевых технологий шестого поколения.