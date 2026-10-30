Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире30 октября 2026 15:54

Су-57 легко обошёл американские истребители: на Западе признали успех российской разработки

MWM: Су-57 оказался лучшим в мире по результатам боевого применения
Семен ЗИМИН
Су-57 легко обошёл американские истребители: на Западе признали успех российской разработки Фото: MOD Russia/Globallookpress

Су-57 легко обошёл американские истребители: на Западе признали успех российской разработки Фото: MOD Russia/Globallookpress

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обошёл американские F-22 и F-35 по интенсивности боевого применения. Об этом сообщает Military Watch Magazine. По данным издания, программа разработки самолёта серьёзно продвинулась вперёд.

Авторы публикации связывают успех с опытом советского авиастроения. Ещё в начале 1990-х должен был подняться в воздух перспективный МиГ нового поколения, но серийный выпуск Су-57 стартовал почти на два десятилетия позже. Теперь масштабы производства выросли настолько, что Россия начала экспорт этих машин.

В зоне СВО Су-57 применяли для ударов высокоточным оружием по наземным целям, подавления ПВО и перехвата воздушных объектов. Боевой опыт лёг в основу доработок истребителя.

Отдельно в ОКБ Сухого раскрыли планы на двухместную версию. Директор бюро Михаил Стрелец пояснил, что вторая кабина оператора позволит управлять беспилотниками прямо с борта. По его словам, это одна из ключевых технологий шестого поколения.