Вloomberg: Премьер Норвегии Стере летом встречался с экс-чиновником РФ Фото: REUTERS.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере минувшим летом встречался в Осло с бывшим высокопоставленным российским чиновником. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник издания отметил, что российский экс-чиновник сказал норвежскому главе кабмина, что Европа должна разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, а не выдвигать ультиматумы.

Агентство подчеркнуло, что это стало частью так называемой "бэк-офисной работы", которую выполняют Стере и президент Финляндии Александр Стубб, чтобы проложить путь крупным европейским странам для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европа возвела русофобию в такую степень, что любое отклонение для них представляется катастрофой. Так дипломат прокомментировал европейскую реакцию на телефонный звонок Стубба и Стере российскому лидеру.

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