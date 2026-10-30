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В мире30 октября 2026 16:40

«После выборов в Конгресс США Трамп начнет гусарить — ему будет нечего терять»: Большой политпрогноз на итоги голосования

Американист Ярыгин: После выборов в Конгресс США Трамп начнет гусарить
Мария БЕРК
Для самого Трампа результаты выборов не станут ограничителем. Он больше не будет переизбираться, ему нечего терять

Для самого Трампа результаты выборов не станут ограничителем. Он больше не будет переизбираться, ему нечего терять

Фото: REUTERS.

В США 3 ноября 2026 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит избрать всех 435 депутатов Палаты и 35 сенаторов из 100.

Сейчас весь американский парламент - под контролем республиканцев. Опросы показывают: большинство в Палате представителей перейдет к демократам. Насчет Сената ясности нет.

Противники Трампа внутри Америки и в Европе стоят на низком старте, желая сделать из него «хромую утку». Особо старается Зеленский - открыто обвиняет хозяина Белого дома в слабости и «потакании России».

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, и Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, дали KP.RU прогноз на итоги ноябрьских выборов в США. И рассказали, как они могут повлиять на политику Дональда Трампа.

Когда и как пройдут выборы в Конгресс США

- Республиканцы потеряют одну палату Конгресса или обе? Остается ли вероятность, что они сохранят позиции?

Григорий Ярыгин: «Закономерность последних лет - когда избиратели голосуют не так, как говорят во время опросов - может снова сработать.

Но Палату представителей в 99% случаев теряет партия, которая контролирует Белый дом. Сегодня это республиканцы.

Обе партии, кстати, последние полтора года занимались перенарезкой избирательных округов, чтобы получить там преимущество. (В Техасе, где губернатор - республиканец, округа перекроили так, что традиционно голосовавшие за демократов районы приросли консервативной сельской местностью. В Калифорнии, где правит демократм, сделали наоборот - Ред.)

Думаю, республиканцы утратят большинство в Палате представителей. А вот с Сенатом ситуация открытая: нет оснований считать, что демократы обязательно победят».

В США 3 ноября 2026 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс

В США 3 ноября 2026 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс

Фото: REUTERS.

Владимир Васильев: «Демократы, возможно, уже предвкушают победу, но это тоже могут быть иллюзии. В опросах общественного мнения часты подтасовки, поэтому пока ситуация неопределенная.

При небольшом разрыве не в свою пользу республиканцы, возможно, попытаются оспорить результаты выборов. Могут, например, подать иски по поводу нескольких штатов или отдельных округов.

На мой взгляд, важная выборная интрига - как поведет себя администрация Трампа с непризнанием результатов, какие шаги предпримет».

Что будет с Трампом после выборов в Конгресс

- Как повлияет на Трампа утрата контроля только над Палатой представителей? А если к ней прибавится еще и Сенат?

Владимир Васильев: «При первом варианте Палата представителей будет тормозить то, что спускается туда Сенатом - и наоборот.

Даже при таком раскладе Конгресс может принимать законы, но с большим скрипом. На закон, напомню, Трамп может наложить вето. Однако его можно преодолеть, если за это в Палате представителей наберется не меньше 300 голосов, а в Сенате - 67.

Президент США не сможет проводить далеко идущие реформы. У Трампа есть возможность выехать за счет своих указов, но демократы могут опротестовать их в Верховном суде.

При втором варианте - с контролем демократов над всем Конгрессом - будет полная блокировка инициатив Белого дома. Президент окажется в положении «хромой утки».

На мой взгляд, демократы первым делом попытаются запустить расследование против Трампа в рамках файлов Эпштейна».

Григорий Ярыгин: «Если в Палате представителей получат большинство демократы, думаю, не заставят себя ждать процедуры импичмента, но не по отношению к Трампу. Его трогать не станут: он и так уже прошел два безуспешных импичмента. Это только даст ему больше политических выгод.

А вот министр обороны Пит Хегсет вполне может попасть под импичмент, если Палата представителей начнет против него расследования. (Министра обвиняют в ведении войны против Ирана без санкции Конгресса, утечке секретных данных и бездумных чистках в армии - Ред.)

Для самого Трампа, я считаю, результаты выборов не станут ограничителем. Он больше не будет переизбираться, ему нечего терять. Выборы до сих пор побуждали его быть более-менее аккуратным.

После них, каким бы ни был итог, он станет гусарить. В следующие два года его уже мало что будет сдерживать».

Министр обороны Пит Хегсет вполне может попасть под импичмент

Министр обороны Пит Хегсет вполне может попасть под импичмент

Фото: REUTERS.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОЛИТИКА ТРАМПА ПО РОССИИ И УКРАИНЕ

- Изменит ли Трамп при худшем для республиканцев исходе выборов политику в отношении России и Украины?

Владимир Васильев: «Конгресс может заблокировать все инициативы, связанные с Украиной. И дизельные сделки, и остановку Starlink. Поэтому ничего хорошего нам ждать от этого не приходится.

Насчет изменения внешнеполитического курса самого Трампа - ведь внешняя политика этот прерогатива президента - я бы пока не стал делать однозначных выводов. Но очевидно, что при демократическом контроле над Конгрессом его возможности проводить свои инициативы будут ограничены».

- Сможет ли президент США продолжать снимать санкции с России при потере обеих палат Конгресса?

Владимир Васильев: «Санкции все останутся. Попытки администрации снять их или обойти демократы будут пресекать в корне».

Григорий Ярыгин: «Уточню: для обхода введенных Конгрессом санкций при той же дизельной сделке Трамп использовал возможность Минфина выдавать лицензии - временные исключения из санкций.

Но такие решения должны быть обоснованы необходимостью обеспечить нацбезопасность США. В случае с дизелем - энергетическую.

А вот глобально на санкции, которые узаконил Конгресс, президент повлиять никак не сможет».

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