Для самого Трампа результаты выборов не станут ограничителем. Он больше не будет переизбираться, ему нечего терять Фото: REUTERS.

В США 3 ноября 2026 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит избрать всех 435 депутатов Палаты и 35 сенаторов из 100.

Сейчас весь американский парламент - под контролем республиканцев. Опросы показывают: большинство в Палате представителей перейдет к демократам. Насчет Сената ясности нет.

Противники Трампа внутри Америки и в Европе стоят на низком старте, желая сделать из него «хромую утку». Особо старается Зеленский - открыто обвиняет хозяина Белого дома в слабости и «потакании России».

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, и Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, дали KP.RU прогноз на итоги ноябрьских выборов в США. И рассказали, как они могут повлиять на политику Дональда Трампа.

Когда и как пройдут выборы в Конгресс США

- Республиканцы потеряют одну палату Конгресса или обе? Остается ли вероятность, что они сохранят позиции?

Григорий Ярыгин: «Закономерность последних лет - когда избиратели голосуют не так, как говорят во время опросов - может снова сработать.

Но Палату представителей в 99% случаев теряет партия, которая контролирует Белый дом. Сегодня это республиканцы.

Обе партии, кстати, последние полтора года занимались перенарезкой избирательных округов, чтобы получить там преимущество. (В Техасе, где губернатор - республиканец, округа перекроили так, что традиционно голосовавшие за демократов районы приросли консервативной сельской местностью. В Калифорнии, где правит демократм, сделали наоборот - Ред.)

Думаю, республиканцы утратят большинство в Палате представителей. А вот с Сенатом ситуация открытая: нет оснований считать, что демократы обязательно победят».

В США 3 ноября 2026 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс Фото: REUTERS.

Владимир Васильев: «Демократы, возможно, уже предвкушают победу, но это тоже могут быть иллюзии. В опросах общественного мнения часты подтасовки, поэтому пока ситуация неопределенная.

При небольшом разрыве не в свою пользу республиканцы, возможно, попытаются оспорить результаты выборов. Могут, например, подать иски по поводу нескольких штатов или отдельных округов.

На мой взгляд, важная выборная интрига - как поведет себя администрация Трампа с непризнанием результатов, какие шаги предпримет».

Что будет с Трампом после выборов в Конгресс

- Как повлияет на Трампа утрата контроля только над Палатой представителей? А если к ней прибавится еще и Сенат?

Владимир Васильев: «При первом варианте Палата представителей будет тормозить то, что спускается туда Сенатом - и наоборот.

Даже при таком раскладе Конгресс может принимать законы, но с большим скрипом. На закон, напомню, Трамп может наложить вето. Однако его можно преодолеть, если за это в Палате представителей наберется не меньше 300 голосов, а в Сенате - 67.

Президент США не сможет проводить далеко идущие реформы. У Трампа есть возможность выехать за счет своих указов, но демократы могут опротестовать их в Верховном суде.

При втором варианте - с контролем демократов над всем Конгрессом - будет полная блокировка инициатив Белого дома. Президент окажется в положении «хромой утки».

На мой взгляд, демократы первым делом попытаются запустить расследование против Трампа в рамках файлов Эпштейна».

Григорий Ярыгин: «Если в Палате представителей получат большинство демократы, думаю, не заставят себя ждать процедуры импичмента, но не по отношению к Трампу. Его трогать не станут: он и так уже прошел два безуспешных импичмента. Это только даст ему больше политических выгод.

А вот министр обороны Пит Хегсет вполне может попасть под импичмент, если Палата представителей начнет против него расследования. (Министра обвиняют в ведении войны против Ирана без санкции Конгресса, утечке секретных данных и бездумных чистках в армии - Ред.)

Для самого Трампа, я считаю, результаты выборов не станут ограничителем. Он больше не будет переизбираться, ему нечего терять. Выборы до сих пор побуждали его быть более-менее аккуратным.

После них, каким бы ни был итог, он станет гусарить. В следующие два года его уже мало что будет сдерживать».

Министр обороны Пит Хегсет вполне может попасть под импичмент Фото: REUTERS.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОЛИТИКА ТРАМПА ПО РОССИИ И УКРАИНЕ

- Изменит ли Трамп при худшем для республиканцев исходе выборов политику в отношении России и Украины?

Владимир Васильев: «Конгресс может заблокировать все инициативы, связанные с Украиной. И дизельные сделки, и остановку Starlink. Поэтому ничего хорошего нам ждать от этого не приходится.

Насчет изменения внешнеполитического курса самого Трампа - ведь внешняя политика этот прерогатива президента - я бы пока не стал делать однозначных выводов. Но очевидно, что при демократическом контроле над Конгрессом его возможности проводить свои инициативы будут ограничены».

- Сможет ли президент США продолжать снимать санкции с России при потере обеих палат Конгресса?

Владимир Васильев: «Санкции все останутся. Попытки администрации снять их или обойти демократы будут пресекать в корне».

Григорий Ярыгин: «Уточню: для обхода введенных Конгрессом санкций при той же дизельной сделке Трамп использовал возможность Минфина выдавать лицензии - временные исключения из санкций.

Но такие решения должны быть обоснованы необходимостью обеспечить нацбезопасность США. В случае с дизелем - энергетическую.

А вот глобально на санкции, которые узаконил Конгресс, президент повлиять никак не сможет».

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