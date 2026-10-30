Ушаков: Дата трехсторонних переговоров по Украине зависит от ряда причин Фото: REUTERS.

Точная дата переговоров в трехстороннем формате по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби зависит от нескольких причин. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"От многих причин, в том числе и внутреннего, и международного характера", - отметил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, также Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия и США приступили к согласованию конкретной даты переговоров по Украине, которые пройдут в Абу-Даби в ноябре.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что подготовка к трехсторонним переговорам в Абу-Даби не предполагает обязательств со стороны России по прекращению боевых действий в зоне спецоперации. Кроме того, попытки ВСУ атаковать российские НПЗ не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«После выборов в Конгресс США Трамп начнет гусарить — ему будет нечего терять»: Большой политпрогноз на итоги голосования