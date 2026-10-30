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НовостиПолитика30 октября 2026 16:37

В Кремле раскрыли, от чего зависит дата трехсторонних переговоров по Украине

Ушаков: Дата трехсторонних переговоров по Украине зависит от ряда причин
Сергей ГАПЧУК
Ушаков: Дата трехсторонних переговоров по Украине зависит от ряда причин

Ушаков: Дата трехсторонних переговоров по Украине зависит от ряда причин

Фото: REUTERS.

Точная дата переговоров в трехстороннем формате по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби зависит от нескольких причин. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"От многих причин, в том числе и внутреннего, и международного характера", - отметил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, также Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия и США приступили к согласованию конкретной даты переговоров по Украине, которые пройдут в Абу-Даби в ноябре.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что подготовка к трехсторонним переговорам в Абу-Даби не предполагает обязательств со стороны России по прекращению боевых действий в зоне спецоперации. Кроме того, попытки ВСУ атаковать российские НПЗ не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров.

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