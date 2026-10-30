Россиянам рассказали, какая рыба подорожает сильнее всего к концу года

Сельдь и минтай останутся доступнее красной рыбы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Рыбный ассортимент в магазинах остается разнообразным, но стоимость отдельных видов заметно различается. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, чего ждать от цен на рыбу в ближайшие месяцы. Об этом пишет mk.ru.

«Что касается красной рыбы, то она, конечно, еще будет дорожать до конца года. И потащит за собой рост цен на форель и семгу, которые выращиваются в искусственных условиях», – пояснил Фомин.

По словам эксперта, сильнее всего на стоимость продукции влияют не только объемы вылова, но и общая продовольственная инфляция. Дополнительные расходы создают дорогие кредиты, топливо и доставка рыбы из районов промысла в центральные регионы страны. При этом слабый вылов лососевых в нынешнем году стал одним из главных факторов резкого роста цен.

Однако подорожание затронет не все виды одинаково. По прогнозу Фомина, сельдь и минтай останутся доступнее красной рыбы. Вылов сельди в этом году оказался выше средних показателей, а добыча минтая превысила прошлогодний результат. Цены на эти и другие популярные виды рыбы, включая камбалу и палтус, будут расти в пределах общей инфляции.

Ранее Александр Фомин объяснил, почему в 2026 году россияне стали чаще покупать белую икру из минтая, трески и сельди.