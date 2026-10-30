Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле 31 октября Фото: REUTERS.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 октября примет в Стамбуле Владимира Зеленского. О встрече сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран в соцсети Х.

По словам, Дурана стороны обсудят, как дальше развивать сотрудничество Анкары и Киева, а заодно затронут региональные и международные темы. Главные из них — российско-украинский конфликт и безопасность в Черном море. Визит Зеленского проходит по приглашению Эрдогана.

Напомним, что 7 октября турецкий лидер созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда в канцелярии президента рассказали: Эрдоган заявил о готовности Турции помочь с прямыми контактами Москвы и Киева. В той же беседе речь шла о двусторонних отношениях и мировых вопросах, а безопасность судоходства в Черном море турецкий президент назвал делом первостепенной важности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«После выборов в Конгресс США Трамп начнет гусарить — ему будет нечего терять»: Большой политпрогноз на итоги голосования