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НовостиПолитика30 октября 2026 17:04

Лавров прибыл на площадку совещания глав МИД G20

Лавров занял место на СМИД G20 между министрами иностранных дел Мексики и Саудовской Аравии
Семен ЗИМИН
Лавров прибыл на площадку совещания глав МИД G20

Лавров прибыл на площадку совещания глав МИД G20

Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров появился на площадке Совещания министров иностранных дел стран G20. Российский министр занял место в зале между главами МИД Мексики и Саудовской Аравии.

До этого стало известно, что борт с делегацией РФ приземлился в Атланте. Дорога из Москвы в США растянулась более чем на 20 часов. Маршрут прокладывали так, чтобы обойти недружественные государства. Самолет не заходил в воздушное пространство стран, которые закрыли его для российской стороны.

Ещё 21 октября Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ожидает главу российской дипломатии Сергея Лаврова на совещании глав МИД G20. На тот момент его визит ещё не был подтверждён.

В Атланте делегация будет работать два дня. Совещание министров иностранных дел стран G20 стартует 30 октября.