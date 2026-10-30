Мишустин определил зоны ответственности обновленного правительства РФ Фото: REUTERS.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, кто за что отвечает в обновлённом правительстве. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. В правительстве пояснили, что такое решение нужно, чтобы новый состав кабмина чётко и слаженно выполнял поручения президента, обеспечивал рост экономики и технологическое развитие, а также добивался результатов по нацпроектам и национальным целям.

Среди ключевых назначений — Марат Хуснуллин. Теперь он будет курировать Донбасс и Новороссию, а вдобавок займётся вопросами эффективного использования государственного имущества. Это направление требует особого внимания, ведь речь идёт и о восстановлении территорий, и о том, чтобы госсобственность работала на страну, а не простаивала.

Денис Мантуров получил полномочия по ряду новых национальных проектов, а также по системе маркировки товаров. Александр Новак займётся платформенным развитием экономики и государственной политикой в сфере производительности труда.