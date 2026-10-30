Песков заявил, что не знает, будет ли диалог США с Украиной об ударах по НПЗ Фото: REUTERS.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли Украина и США обсуждать возобновление ударов ВСУ по российским НПЗ. По его словам, эту тему нужно адресовать непосредственно Киеву или Вашингтону.

«Я не знаю. Звоните или в Киев, или в Вашингтон», — коротко ответил пресс-секретарь президента России.

Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что минувшей ночью один из российских нефтеперерабатывающих заводов получил незначительные повреждения. Он отметил, что в целом система защиты и ПВО отработала успешно, несмотря на атаку.

По словам Новака, в ночь на текущие сутки были атакованы четыре объекта: три НПЗ и один газохимический комплекс. Он подчеркнул, что серьезных последствий удалось избежать.