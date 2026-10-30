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НовостиПолитика30 октября 2026 12:40

Новак: один НПЗ получил небольшие повреждения, но ПВО отработала успешно

Новак отметил, что киевский режим снова решил атаковать российские НПЗ
Семен ЗИМИН
Новак: один НПЗ получил небольшие повреждения, но ПВО отработала успешно

Новак: один НПЗ получил небольшие повреждения, но ПВО отработала успешно

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вице-премьер Александр Новак подтвердил: минувшей ночью один из российских нефтеперерабатывающих заводов получил незначительные повреждения. При этом он подчеркнул, что в целом система защиты и ПВО отработала успешно.

«Да, сегодня была еще атака на российские НПЗ, на четыре перерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения, а в целом наша система защиты, ПВО сработала», — уточнил вице-премьер.

По словам Новака, киевский режим снова попытался атаковать российские НПЗ.

Любопытно, что на призывы Дональда Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы в Киеве, похоже, не реагируют. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что американского лидера попросту игнорируют.