Новак: один НПЗ получил небольшие повреждения, но ПВО отработала успешно Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вице-премьер Александр Новак подтвердил: минувшей ночью один из российских нефтеперерабатывающих заводов получил незначительные повреждения. При этом он подчеркнул, что в целом система защиты и ПВО отработала успешно.

«Да, сегодня была еще атака на российские НПЗ, на четыре перерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения, а в целом наша система защиты, ПВО сработала», — уточнил вице-премьер.

По словам Новака, киевский режим снова попытался атаковать российские НПЗ.

Любопытно, что на призывы Дональда Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы в Киеве, похоже, не реагируют. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что американского лидера попросту игнорируют.