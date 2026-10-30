Никитин: РФ и Африка подписали шесть документов о партнерстве в сфере транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия и страны Африки подписали шесть документов о сотрудничестве в транспортной сфере. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

«Всего на полях саммита подписано шесть транспортных документов с пятью государствами: соглашения, меморандумы и дорожные карты сотрудничества», - сообщил он на полях переговоров президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Африки, проходящих в Москве.

По словам Новака, соглашения были заключены с Того и Мозамбиком. Также подписаны меморандумы со Сьерра-Леоне, Кенией и ЦАР. В рамках договоренностей Россия предоставит африканским странам комплексное транспортное предложение, состоящее из пяти частей. В него входят техника и оборудование, планирование и инфраструктура, необходимые для сотрудничества.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Андрея Никитина, что Россия готова принимать заявки от авиакомпаний всех африканских стран на выполнение полетов. По словам вице-премьера, главным условием для осуществления рейсов остаются стабильный пассажиропоток и экономическая выгода для перевозчиков.