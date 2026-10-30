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НовостиПолитика30 октября 2026 18:02

Лавров провел встречу с главой МИД Японии на полях совещания министров G20

Главы МИД России и Японии встретились на полях Совещания министров иностранных дел стран G20 в Атланте
Мария МАМАЕВА
Лавров провел встречу с главой МИД Японии на полях совещания министров G20

Лавров провел встречу с главой МИД Японии на полях совещания министров G20

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги на полях Совещания министров иностранных дел стран G20. Мероприятия на площадке встречи продлятся два дня.

В последний раз главы МИД России и Японии проходили переговоры в сентябре 2021 года. Встреча прошла на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российская сторона также неоднократно отмечала упадок двусторонних отношений Москвы и Токио.

Ранее KP.RU сообщал, что Лавров прибыл на встречу глав внешнеполитических ведомств стран G20, которая состоялась в Атланте. Глава МИД России занял свое место между коллегами из Мексики и Саудовской Аравии.

Известно, что ранее борт с российской делегацией приземлился в американской Атланте. Весь путь занял у дипломатов более 20 часов. Маршрут выстраивался так, чтобы не входить в воздушное пространство недружественных государств.