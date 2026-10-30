Путин встретился с главой совета министров Тоголезской Республики Гнассингбе Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. Переговоры состоялись в Кремле.

Перед этим Путин принял в Кремле лидера Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. В начале разговора президент РФ отметил, что в России высоко ценят имя первого премьера ДРК Патриса Лумумбы. Такой символический жест явно адресован не только Конго, но и всей Африке, где помнят советскую поддержку в годы деколонизации.

Чуть раньше глава государства встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Путин обратил внимание, что в ЦАР работает культурный центр «Русский дом» и Центр открытого образования на русском языке. По его словам, Москва очень ценит, как в республике относятся к этим проектам.