Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2026 18:11

Путин встретился с главой совета министров Тоголезской Республики Гнассингбе

Встреча Путина с Гнассингбе прошла в Кремле
Семен ЗИМИН
Путин встретился с главой совета министров Тоголезской Республики Гнассингбе

Путин встретился с главой совета министров Тоголезской Республики Гнассингбе

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. Переговоры состоялись в Кремле.

Перед этим Путин принял в Кремле лидера Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. В начале разговора президент РФ отметил, что в России высоко ценят имя первого премьера ДРК Патриса Лумумбы. Такой символический жест явно адресован не только Конго, но и всей Африке, где помнят советскую поддержку в годы деколонизации.

Чуть раньше глава государства встретился с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Путин обратил внимание, что в ЦАР работает культурный центр «Русский дом» и Центр открытого образования на русском языке. По его словам, Москва очень ценит, как в республике относятся к этим проектам.