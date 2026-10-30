Путин назвал весьма успешным прошедший в Москве саммит «Россия-Африка» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент России Владимир Путин назвал весьма успешным саммит «Россия - Африка», который состоялся в Москве. Об этом глава государства заявил во время встречи с премьер-министром Того Фором Эссозимной Гнассингбе, его слова передает пресс-служба Кремля.

«Хочу поблагодарить вас за внимание к развитию российско-африканских связей и за ваше участие в мероприятии, которое, на мой взгляд, прошло весьма успешно», - отметил российский лидер.

В ходе диалога Путин заявил, что РФ рассчитывает придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству с Того. В том числе, отметил Путин, развивать партнерство стран в транспортно-логистической сфере, сельскохозяйственной и энергетической отрасли, а также геологоразведке.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел переговоры с лидером Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Президент подчеркнул, что в России высоко ценят имя первого премьера ДРК Патриса Лумумбы.