Мелания Трамп: Из Алешек в рамках гуммиссии эвакуируют более 750 человек Фото: REUTERS.

В рамках гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области эвакуируют более 750 человек. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп.

«Колонны готовы обеспечить безопасную эвакуацию более 750 человек, добровольно решивших покинуть Алешки», - написала она в личном аккаунте в социальной сети X.

Как заявила супруга президента США, приоритетом для гуммиссии является спасение жизней мирного населения. В состав колонны гуманитарной помощи входят 25 автобусов, машины скорой помощи, а также 50 медицинских работников, готовых оказать содействие.

Мелания Трамп также отметила, что коридор для передвижения гуммиссии был согласован по взаимной договоренности между Россией и Украиной.

Ранее KP.RU сообщал, что российские и украинские омбудсмены обратились к Мелании Трамп с просьбой сделать гуманитарные миссии регулярными. Как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, стороны просят первую леди США взять на себя их координацию.