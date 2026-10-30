Лантратова: РФ и Украина просят Меланию Трамп о регулярных гуманитарных миссиях Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские и украинские омбудсмены обратились к Мелании Трамп с просьбой сделать гуманитарные миссии регулярными и взять на себя их координацию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Со своей стороны хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой моей с омбудсменом Украины о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными под координаторством госпожи Мелании Трамп», — уточнила омбудсмен в беседе с журналистами.

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Ранее Лантратова сообщила, что в Алешках Херсонской области люди, желающие уехать из города, начали занимать места в автобусах для эвакуации.

Среди тех, кто собрался на выезд, есть и те, кто хочет отправиться в Россию, и те, кто планирует уехать на Украину. Лантратова отметила, что среди собравшихся настроения разные, но всех объединяет одно — желание оказаться в безопасности.

Ранее омбудсмен рассказывала, что гуманитарную миссию в Алешках начали готовить ещё в мае 2026 года. Организаторы, по её словам, скрупулёзно прорабатывали каждый этап операции, включая формирование гуманитарного конвоя.

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