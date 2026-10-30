Хоменко: благодаря режиму тишины в Алешки доставили необходимую гумпомощь Фото: REUTERS.

Глава города Алешки Руслан Хоменко сообщил РИА Новости, что в населенный пункт удалось завезти весь необходимый гуманитарный груз. По его словам, этого получилось добиться благодаря соблюдению режима тишины с российской и украинской сторон.

«В городе была очень сложная ситуация, но благодаря режиму тишины удалось завезти все необходимое. Обстановку оцениваю позитивно. Обе стороны выполняют обязательства», — уточнил мэр.

Хоменко также отметил, что дорогу, ведущую в Алешки, разминировали бойцы Вооруженных сил РФ. Без этого проезд транспорта с помощью был бы невозможен.

Соблюдение договоренностей подтвердила и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, перемирие держалось все дни гуманитарной миссии.