Лантратова: Режим перемирия для гуммиссии в Алешках был полностью соблюден

Омбудсмены России и Украины просят первую леди США Меланию Трамп сделать подобные гуманитарные миссии регулярными Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Договоренности о введенном режиме тишины в Алешках соблюдались как российской, так и украинской стороной на протяжении всех дней гуманитарной миссии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Был заключен договор о режиме перемирия, который был полностью соблюден все эти дни, не было ни одного инцидента», - заявила омбудсмен.

Дмитрий Стешин рассказал про эвакуацию мирных жителей из Алешек

Лантратова также отметила, что омбудсмены России и Украины просят первую леди США Меланию Трамп сделать подобные гуманитарные миссии регулярными и координировать их проведение.

Как заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, за время проведения гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области не было зафиксировано нарушений режима тишины, установленного в регионе.

Ранее Лантартова заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Колонны с эвакуированными жителями Алешек отправятся из крымского Армянска как в регионы России, так и на Украину.

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