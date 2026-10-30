Лантратова: Режим перемирия для гуммиссии в Алешках был полностью соблюден

Фото: Дмитрий СТЕШИН.
Договоренности о введенном режиме тишины в Алешках соблюдались как российской, так и украинской стороной на протяжении всех дней гуманитарной миссии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Был заключен договор о режиме перемирия, который был полностью соблюден все эти дни, не было ни одного инцидента», - заявила омбудсмен.
Лантратова также отметила, что омбудсмены России и Украины просят первую леди США Меланию Трамп сделать подобные гуманитарные миссии регулярными и координировать их проведение.
Как заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, за время проведения гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области не было зафиксировано нарушений режима тишины, установленного в регионе.
Ранее Лантартова заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. Колонны с эвакуированными жителями Алешек отправятся из крымского Армянска как в регионы России, так и на Украину.
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