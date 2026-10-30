Дмитрий Песков иронично ответил на вопрос журналиста о 20-й встрече в Кремле: «Кто сказал, что она последняя» Фото: REUTERS.

Дмитрий Песков с иронией отреагировал на вопрос журналиста Павла Зарубина о своём настроении перед 20-й встречей в Кремле. Журналист поинтересовался, с каким настроением пресс-секретарь идёт на «последнюю, 20-ю встречу», на что Песков с улыбкой парировал: «А кто вам сказал, что она последняя».

После этого представитель Кремля в отличном настроении отправился на очередную встречу.

Стоит отметить, что встреча стала частью насыщенного дня в Кремле, где Владимир Путин провёл переговоры с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. Диалог состоялся в стенах резиденции, и Песков, как обычно, был рядом.

Чуть раньше Путин принимал в Кремле лидера Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. В начале разговора российский президент подчеркнул, что в России высоко ценят имя первого премьера ДРК Патриса Лумумбы.