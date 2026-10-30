Путин проводит переговоры с президентом Эритреи Афеворки в Кремле Фото: REUTERS.

В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Лидеры обсудили дальнейшее развитие отношений между странами.

Открывая встречу, российский президент отдельно поблагодарил эритрейскую делегацию за участие в саммите Россия — Африка. По его словам, во многом благодаря и их вкладу форум вышел на хорошие результаты. Теперь, отметил Путин, у Москвы и Асмары появилась возможность спокойно поговорить о двусторонней повестке.

Стоит напомнить, что африканское направление в последние дни у главы государства в центре внимания. Ранее в Кремле он встретился с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе.

А перед этим Путин принимал в Кремле лидера Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. В начале разговора российский президент подчеркнул, что в России высоко ценят имя первого премьера ДРК Патриса Лумумбы.