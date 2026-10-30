Посольство РФ во Франции призвало россиян быть бдительными из-за протестов Фото: REUTERS.

Российское посольство в Париже предупредило соотечественников о новой волне массовых акций протеста, которые ожидаются во Франции. Дипломаты опубликовали обращение в своём Telegram-канале, где призвали россиян держать ухо востро, выполнять требования местных властей и обходить стороной места скопления демонстрантов.

В дипмиссии также посоветовали не выпускать из виду свежие новости о возможных ограничениях, которые французские власти вводят на фоне протестов. Это поможет вовремя скорректировать планы и не попасть в неприятную историю.

А поволноваться есть из-за чего. Французы готовятся к очередному витку уличных выступлений. По информации местных СМИ, в субботу, 31 октября, на общенациональные протесты против роста цен могут выйти до полумиллиона человек. Такими данными поделились радиостанции RMC и Europe 1, сославшись на источники в силовых структурах.