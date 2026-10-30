Ушаков: Путин провёл много контактов на ногах на полях саммита Россия — Африка Фото: Иван МАКЕЕВ.

На полях саммита Россия — Африка Владимир Путин не ограничился официальными двусторонними встречами. Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, помимо протокольных переговоров глава государства много общался с гостями «на ногах». По его словам, такие контакты были настолько частыми, что их даже сложно сосчитать.

«Было очень много встреч в рамках мероприятий, которые проводились, так что даже трудно подсчитать. Мы формально посчитали, их в начале было 24, сейчас стало 18, но помимо этого очень много было контактов на ногах», — уточнил помощник российского лидера.

Ушаков добавил, что Путин нашел время для переговоров почти со всеми.

Изначально сообщалось, что в пятницу, 30 октября, Путин проведёт девять двусторонних встреч с лидерами африканских государств. Об этом также рассказал Юрий Ушаков. График контактов на полях переговоров с представителями континента был выстроен с максимальной плотностью.